Грузия продала в Россию почти две трети своего вина

Грузия за девять месяцев этого года продала в 50 стран мира 65,2 млн бутылок вина, из них 41,1 млн – в Россию, заявил минсельхоз страны во вторник. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Доходы Грузии от экспорта вина за девять месяцев составили 164 млн долларов, что на 16% больше аналогичного показателя 2018 года.

В Россию в этом году продано на 11% бутылок вина больше, чем в прошлом.

Россия лидирует в списке стран, куда Грузия поставляет вино. На втором месте с колоссальным отставанием Украина – 6,7 млн бутылок. Замыкает первую тройку Китай – 5,3 млн бутылок.

Отношения России и Грузии снова обострились в июне после антироссийских акций в Тбилиси. Москва приостановила авиасообщение с Грузией и ограничила туризм.