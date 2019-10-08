В Совфеде похвалили спецпредставителя ОБСЕ за знание истории Крыма

«Не ангажированные чиновники в ЕС понимают: воссоединение Крыма с Россией основано на существующих реалиях и нормах международного права. Но кардинальные перемены в их мышлении произойдут нескоро», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Так он прокомментировал слова спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика который напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.

«На Западе те, кто глубоко вникает в проблему Крыма и интересуется историей полуострова, быстро приходят к выводу, что основания для проведения референдума и воссоединения Крыма с Россией, безусловно, были, – отметил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков. – Связаны они не только с историей Крыма, но и с национальным составом, со статусом. Мы были автономной республикой, в которой подавляющее большинство населения – русские по национальности, или русские по языку и культуре. Первых среди жителей полуострова 60%, вторых – за 80%».

Когда человек это все узнает, начинает интересоваться деталями произошедшего с Крымом, если он не глупый и не ангажированный, он очень быстро приходит к выводу, что логика в наших действиях есть, продолжил собеседник.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России. При этом, он отказался комментировать референдум 2014 года, поскольку это не входит в сферу его ответственности, пишет RT. «Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма», сказал Сайдик. Однако впоследствии он ещё раз взял слово и напомнил присутствующим, что во времена СССР полуостров около 30 лет находился в составе РСФСР, «а до этого была Российская империя».

Посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил недоумение по поводу такой позиции представителя ОБСЕ. «Это стандартная реакция украинских политических деятелей, – заметил по этому поводу сенатор Цеков. – Причем реакция такова не в последние 5-6 лет, но была такой во все годы украинской независимости. Они на все правдивые слова о Крыме так реагируют. К примеру, украинские чиновники умудрялись в те времена, когда Крым находился в составе Украины, называть Севастополь «городом украинской славы».

Что касается мнения Сайдика, то оно совершенно логично, добавил Цеков. «Решение России принять Крым в свой состав основано на существующих реалиях и нормах международного права. Число таких людей, которые вникают, интересуются проблемами Крыма, оно, на мой взгляд, среди чиновников Евросоюза растет, – отметил Цеков. – Может быть за исключением функционеров-выходцев из Прибалтики и Польши. Они заражены ярко выраженной русофобией. Среди представителей Польши это и вовсе граничит с русоненавистничеством, которое вполне сравнимо с антисемитизмом. Только антисемитизм преследуется в мире, а русоненавистничество, даже порой поощряется».

Неангажированные чиновники все понимают, и в целом ситуация меняется. Другое дело, вряд ли кто-то может сказать сейчас, сколько понадобится времени для того, чтобы перемены стали глобальными. Чтобы мышление европейских чиновников в отношении Крыма и воссоединения полуострова с Россией изменилось кардинально, заключил сенатор.

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