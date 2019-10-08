Китаю предсказали победу в развязанной Трампом торговой войне

КНР побеждает в торговой войне президента США Дональда Трампа, пишет в статье для The National Interest бывший кадровый дипломат и бывший высокопоставленный сотрудник конгресса Дэннис Хэлпин.

Хэлпин напомнил, что в сентябре Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила: «мировая экономика будет расти самыми медленными темпами со времен финансового кризиса на фоне того, что бизнес-инвестициям и торговле мешает набирающий обороты спор между США и Китаем, который может нанести еще больше вреда в ближайшие годы».

Эта новость не предвещает ничего хорошего для Трампа, которому предстоит трудный год, когда он попытается переизбраться на второй срок, передает «ИноTV».

Так, последним американским президентом, который разыгрывал «пошлинную карту», был Герберт Гувер. Он подписал закон Смута – Хоули о тарифах и заплатил за это горькую цену в ходе выборов 1932 года.

Теперь же Трамп запоздало пытается найти выход из своей стратегии жесткого поведения в отношениях с Китаем.

«Большой вопрос заключается в следующем: есть ли у Пекина серьезный стимул помогать американскому президенту или же он применит выжидательную тактику, чтобы после выборов 2020 года заключить с возможным преемником-демократом более выгодную сделку?», – указывает Хэлпин.

Американский лидер отличается противоречивым стилем ведения переговоров, и кажется, что теперь этот метод поставил Трампа перед дилеммой.

«Хотя его политическая база любит наблюдать за «избиением Китая», продолжат ли они поддерживать президента, несмотря на болезненные экономические последствия его шагов?», – задается вопросом автор.

Так, переговорный стиль Трампа предусматривает жесткий подход, используемый в сфере недвижимости в Нью-Йорке. Его суть – определить уязвимые места противника и сыграть на этом.

Кроме того, данному стилю характерна манера поведения, при которой переговорщик действует показательно агрессивно, доводит ситуацию почти до отчаянного положения, а затем идет на попятную, надеясь, что после такого запугивания оппонент согласится на невыгодную для него сделку.

В своей книге «Искусство заключать сделки» Трамп описывает эту манеру ведения переговоров следующим образом: «Я целюсь очень высоко, а затем я просто продолжаю давить, чтобы получить то, к чему я стремлюсь».

Хэлпин подчеркивает, что глава Белого дома, которому никогда не была свойственна скромность, в своей книге также утверждал, что за несколько десятилетий прочитал сотни книг о Китае.

«Я знаю китайцев. Я заработал много денег с китайцами и понимаю их образ мышления», – заявлял он.

Автор статьи отмечает, что в 1990-х годах работал в посольстве США в Пекине, и тогда переговорный подход к Китаю заметно отличался от нынешнего напористого стиля Трампа.

По его мнению, большинство китайских переговорщиков – прирожденные ловкие торговцы, которые готовы заключать сделки в стиле «рука руку моет», когда удается соблюсти необходимый уровень приличия и обе стороны могут уйти, «сохранив лицо».

«Я никогда не забуду один случай, который произошел, когда я исполнял обязанности генерального консула в Пекине. Я вел переговоры с китайским Министерством иностранных дел о выдаче визы видной американке китайского происхождения, которая хотела посетить очень больного члена семьи, но Пекин запретил ей въезжать в страну за ее правозащитную деятельность. Мы заключили сделку за закрытыми дверями, и гражданка США смогла увидеть своего умирающего дядю», – пишет Хэлпин.

В свою очередь подход Трампа, который состоит из напыщенных записей в Twitter и внезапных разворотов в переговорных требованиях, напоминает многим китайцам западное варварское издевательство над Поднебесной во время китайского «века унижения».

Однако низкопоклонство перед «западным варваром» нельзя считать приемлемым вариантом для председателям КНР Си Цзиньпина. Автор отмечает, что спросил одного китайского друга, могут ли произойти демонстрации, наподобие событий на площади Тяньаньмэнь, в том случае, если Си уступит требованиям Дональда Трампа.

«В этом не было бы никакой необходимости. Генералы Народно-освободительной армии застрелили бы его за предательство родины», – ответили ему.

В данный момент две крупнейшие экономики мира вовлечены в противостояние, которое может приобрести колоссальные размеры. Кроме того, после трех десятилетий теснейшего взаимодействия между ними происходит разрыв связей.

Итогом всего этого может стать то, что экономические последствия ударят по обеим сторонам Тихого океана.

При этом руководство КНР уверено, что даже 400-500 млн китайцев, то есть около трети населения страны, живущие в прибрежных городах и претендующие на звание представителей среднего класса, легче перенесут трудности, чем, как они считают, «мягкие» американцы.

Так, Пекин уже нанес стратегический ответный удар по Трампу и по его самым болезненным местам: с помощью ответных пошлин Китай ударил по выступающим за американского лидера фермерам в таких штатах, как Айова и Висконсин, которые необходимы ему для переизбрания.

«Подходящим текстом для американо-китайской торговой войны может быть не «Искусство заключать сделки» Трампа, а двухтысячелетняя классика китайского генерала Сунь Цзы «Искусство войны». Последний, как известно, отметил: «Если ваш противник по характеру холерик, старайтесь раздражать его. Притворитесь слабым, чтобы он стал высокомерным», –пишет Дэннис Хэлпин.

Напомним, торговая война между США и Китаем идет с 2018 года. Страны неоднократно проводили переговоры, но в итоге снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.

Например, с 1 сентября вступили в силу новые пошлины: американская пошлина в 15% на китайские товары объемом 112 млрд долларов, а Китай, в свою очередь, начал сбор в размере 5% с американской нефти.

В конце сентября сообщалось, что в США задумались о делистинге китайских компаний.

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