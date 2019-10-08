Китаю предсказали победу в развязанной Трампом торговой войне

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Мировой рынок авиаперевозок ждут потрясения

Airbus начинает побеждать своего основного конкурента на мировом рынкеФото: imago stock&people/ТАСС
Вся мировая система массовых авиаперевозок оказалась перед угрозой серьезнейших испытаний. Все дело в резко обострившейся борьбе между американскими и европейскими авиаконцернами Boeing и Airbus. Почему медленно тлевший конфликт столь ярко разгорелся именно сейчас и смогут ли другие (в том числе российские) производители потеснить авиагигантов? Подробности...
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Три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США

Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом СШАФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
ФБР допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, предложив ей пообщаться затем в неформальной обстановке. Юмашева отправилась в США с дипломатической миссией и гневная реакция российских политиков на допрос не заставила себя долго ждать. По мнению экспертов, Москве давно пора пересмотреть подходы в вопросах защиты россиян за рубежом, особенно на территории Соединенных Штатов. Подробности...
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Россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам

Средняя россиянка рожает теперь первенца в возрасте 26 лет, тогда как в 90-е первенцев рожали в 21 годФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Причины, по которым россиянки все чаще откладывают рождение первенца «на потом», кроются одновременно и в повышении доходов семей, и в их снижении. К такому парадоксальному выводу пришли социологи. Про бедных понятно – им дорого заводить ребенка. Но чем богаче становится молодая женщина, тем сильнее соблазн «пожить для себя». Выходит, одна из причин демографического спада – заурядный эгоизм? Подробности...
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За призывом «поедать детей» стоят выводы ученых

«Нам недолго осталось из-за глобального потепления. Нам нужно начать есть детей», – провозгласила активисткаФото: Кадр из видео
В США разгорелся необычный политический скандал, и хотя он не связан с Гретой Тунберг прямо, сейчас все вспоминают именно о ней. Ее коллега по экологическому активизму из Нью-Йорка призвала человечество «есть детей» ради спасения планеты от климатической катастрофы. Что это значит? И как нужно реагировать на людоедские призывы?  Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Разрушители табу на угрозы детям угрожают всем

Сергей Худиев, публицист, богослов
В обществе живут люди с очень разными предпочтениями и разными оценками ситуации. Важно, чтобы они сохраняли приверженность некоторым базовым соглашениям. Например, что никто и никогда не должен угрожать детям. Неужели это надо объяснять? Подробности...
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Самая зажиточная страна социализма рассыпалась за 362 дня

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70 лет назад основана Германская Демократическая Республика. С точки зрения сортов сыра, колбасы и пива на прилавках – самая зажиточная и благополучная страна в истории мирового социализма. Подробности...
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Медийный шабаш вокруг Украины пора прекращать

Глеб Простаков, журналист
В какой-то момент красная линия была перейдена. Любые разговоры о братском народе теряли смысл. Ведь не может же, в самом деле, братский народ жить во враждебном государстве. Подробности...
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    Главные проблемы российской медицины

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              Китаю предсказали победу в развязанной Трампом торговой войне

              8 октября 2019, 09:17

              Текст: Наталья Ануфриева

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              КНР побеждает в торговой войне президента США Дональда Трампа, пишет в статье для The National Interest бывший кадровый дипломат и бывший высокопоставленный сотрудник конгресса Дэннис Хэлпин.

              Хэлпин напомнил, что в сентябре Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила: «мировая экономика будет расти самыми медленными темпами со времен финансового кризиса на фоне того, что бизнес-инвестициям и торговле мешает набирающий обороты спор между США и Китаем, который может нанести еще больше вреда в ближайшие годы».

              Эта новость не предвещает ничего хорошего для Трампа, которому предстоит трудный год, когда он попытается переизбраться на второй срок, передает «ИноTV».

              Так, последним американским президентом, который разыгрывал «пошлинную карту», был Герберт Гувер. Он подписал закон Смута – Хоули о тарифах и заплатил за это горькую цену в ходе выборов 1932 года.

              Теперь же Трамп запоздало пытается найти выход из своей стратегии жесткого поведения в отношениях с Китаем.

              «Большой вопрос заключается в следующем: есть ли у Пекина серьезный стимул помогать американскому президенту или же он применит выжидательную тактику, чтобы после выборов 2020 года заключить с возможным преемником-демократом более выгодную сделку?», – указывает Хэлпин.

              Американский лидер отличается противоречивым стилем ведения переговоров, и кажется, что теперь этот метод поставил Трампа перед дилеммой.

              «Хотя его политическая база любит наблюдать за «избиением Китая», продолжат ли они поддерживать президента, несмотря на болезненные экономические последствия его шагов?», – задается вопросом автор. 

              Так, переговорный стиль Трампа предусматривает жесткий подход, используемый в сфере недвижимости в Нью-Йорке. Его суть – определить уязвимые места противника и сыграть на этом.

              Кроме того, данному стилю характерна манера поведения, при которой переговорщик действует показательно агрессивно, доводит ситуацию почти до отчаянного положения, а затем идет на попятную, надеясь, что после такого запугивания оппонент согласится на невыгодную для него сделку.

              В своей книге «Искусство заключать сделки» Трамп описывает эту манеру ведения переговоров следующим образом: «Я целюсь очень высоко, а затем я просто продолжаю давить, чтобы получить то, к чему я стремлюсь».

              Хэлпин подчеркивает, что глава Белого дома, которому никогда не была свойственна скромность, в своей книге также утверждал, что за несколько десятилетий прочитал сотни книг о Китае.

              «Я знаю китайцев. Я заработал много денег с китайцами и понимаю их образ мышления», – заявлял он.

              Автор статьи отмечает, что в 1990-х годах работал в посольстве США в Пекине, и тогда переговорный подход к Китаю заметно отличался от нынешнего напористого стиля Трампа.

              По его мнению, большинство китайских переговорщиков – прирожденные ловкие торговцы, которые готовы заключать сделки в стиле «рука руку моет», когда удается соблюсти необходимый уровень приличия и обе стороны могут уйти, «сохранив лицо».

              «Я никогда не забуду один случай, который произошел, когда я исполнял обязанности генерального консула в Пекине. Я вел переговоры с китайским Министерством иностранных дел о выдаче визы видной американке китайского происхождения, которая хотела посетить очень больного члена семьи, но Пекин запретил ей въезжать в страну за ее правозащитную деятельность. Мы заключили сделку за закрытыми дверями, и гражданка США смогла увидеть своего умирающего дядю», – пишет Хэлпин.

              В свою очередь подход Трампа, который состоит из напыщенных записей в Twitter и внезапных разворотов в переговорных требованиях, напоминает многим китайцам западное варварское издевательство над Поднебесной во время китайского «века унижения».

              Однако низкопоклонство перед «западным варваром» нельзя считать приемлемым вариантом для председателям КНР Си Цзиньпина. Автор отмечает, что спросил одного китайского друга, могут ли произойти демонстрации, наподобие событий на площади Тяньаньмэнь, в том случае, если Си уступит требованиям Дональда Трампа.

              «В этом не было бы никакой необходимости. Генералы Народно-освободительной армии застрелили бы его за предательство родины», – ответили ему.

              В данный момент две крупнейшие экономики мира вовлечены в противостояние, которое может приобрести колоссальные размеры. Кроме того, после трех десятилетий теснейшего взаимодействия между ними происходит разрыв связей.

              Итогом всего этого может стать то, что экономические последствия ударят по обеим сторонам Тихого океана.

              При этом руководство КНР уверено, что даже 400-500 млн китайцев, то есть около трети населения страны, живущие в прибрежных городах и претендующие на звание представителей среднего класса, легче перенесут трудности, чем, как они считают, «мягкие» американцы.

              Так, Пекин уже нанес стратегический ответный удар по Трампу и по его самым болезненным местам: с помощью ответных пошлин Китай ударил по выступающим за американского лидера фермерам в таких штатах, как Айова и Висконсин, которые необходимы ему для переизбрания.

              «Подходящим текстом для американо-китайской торговой войны может быть не «Искусство заключать сделки» Трампа, а двухтысячелетняя классика китайского генерала Сунь Цзы «Искусство войны». Последний, как известно, отметил: «Если ваш противник по характеру холерик, старайтесь раздражать его. Притворитесь слабым, чтобы он стал высокомерным», –пишет Дэннис Хэлпин.

              Напомним, торговая война между США и Китаем идет с 2018 года. Страны неоднократно проводили переговоры, но в итоге снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.

              Например, с 1 сентября вступили в силу новые пошлины: американская пошлина в 15% на китайские товары объемом 112 млрд долларов, а Китай, в свою очередь, начал сбор в размере 5% с американской нефти.

              В конце сентября сообщалось, что в США задумались о делистинге китайских компаний.

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