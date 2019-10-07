Будущий глава дипломатии ЕС заявил о важности санкций против России

Евросоюзу важно сохранить санкции против России, пока «ее поведение не изменится», заявил будущий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Россия – хороший пример (в вопросе единства стран ЕС). Мы должны сохранить санкции против России, пока не произойдут изменения в ее поведении», – заявил Боррель, выступая в Европарламенте, передает ТАСС.

Он добавил, что ЕС видит перспективы диалога с Россией, несмотря на санкционный режим.

Ранее в понедельник Боррель сообщал, что его приоритетом в работе станут поддержка Украины и перезагрузка отношений с США.