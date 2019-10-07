Будущий глава дипломатии ЕС назвал своим приоритетом поддержку Украины

Будущий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что приоритетным направлением в его работе станут поддержка Украины и перезагрузка отношений с США.

«Позвольте с самого начала сказать о том, что я намерен заниматься процессами реформ и интеграции в странах Западных Балкан, поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, заниматься вызовами на наших южных границах, развивать новое всеобъемлющее стратегическое сотрудничество со странами Африки и Азии, развивать наше сотрудничестве с США, перезапустить наши трансатлантические отношения», – сказал Боррель в ходе выступления в Европарламенте, передает ТАСС.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не сделают Европа и другие страны. По его мнению, ЕС недостаточно поддерживал Украину до сих пор.