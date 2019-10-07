Соцзащита на Урале проверит чиновницу после негативных высказываний об опекуне шести детей

В Челябинской области местные власти намерены провести проверку после негативного комментария чиновницы в соцсетях в отношении 21-летней Кристины Евтушенко, которая взяла под опеку шестерых сестер и братьев. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Буторина.

Евтушенко взяла под опеку братьев и сестер после смерти родителей, на ее странице в соцсетях появился комментарий Юлии Филипповой, аккаунт которой уже удален, передает РИА «Новости».

После этого свой комментарий оставила глава отдела опеки и попечительства Карталинского муниципального района Светлана Пушкарская. В нем говорится о том, что у органов опеки много претензий к Евтушенко, речь может идти даже об отстранении ее от обязанностей опекуна.

«Ситуацию взяли на контроль. Сегодня началась служебная проверка в управлении социальной защиты Карталинского района. Вместе с тем с момента оформления опеки Кристиной мы наблюдаем за ситуацией в семье. На данный момент нет оснований говорить о претензиях к опекуну», – пояснила Буторина.

Она также заверила, что с детьми, находящимися под опекой Евтушенко, все в порядке.

В пресс-службе министерства социальных отношений региона заявили, что в районном управлении соцзащиты проходит проверка.

Благотворительный проект «Без мамы» сообщил, что объявлен сбор средств для семьи Евтушенко. С его помощью Кристина и дети летом 2019 года съездили в Анапу, Ставрополь и побывали на черноморском побережье.