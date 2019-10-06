Израиль предложил странам Персидского залива договориться о ненападении

Израиль выступил с инициативой соглашения о ненападении с государствами Персидского залива, сообщают СМИ.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац обсудил эту идею со своими арабскими коллегами, а также со спецпосланником президента США на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблатом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Arutz 12.

Израиль предлагает на основе общей позиции по действиям Ирана в регионе урегулировать вопросы «в сфере борьбы с террором и экономики».

Подчеркивается, что полноценный мирный договор невозможен в связи с конфликтом Израиля и Палестины.

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Скорее, противник

Тактический партнер



В июле глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Моджаба Золнур заявил, что в случае нападения США на Иран Израиль будет уничтожен через полчаса.

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