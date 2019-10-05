Россия задумалась о создании «зернового ОПЕК»

Заместитель председателя российского правительства Алексей Гордеев в рамках переговоров с Германией выступил с предложением о создании «зернового ОПЕК», сообщает пресс-служба зампреда кабмина.

«Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с предложением создать организацию наподобие зернового ОПЕК с целью обеспечения стабильности зернового рынка, координации ценовой политики на зерно и решения проблем с голодом на планете», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

С данным предложением Гордеев выступил на встрече с министром продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлией Клекнер и премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом в рамках международной выставки готовых продуктов питания ANUGA-2019 в Кельне.

По словам зампреда, в «зерновую ОПЕК» могли бы войти Россия, ЕС, США, Канада, Аргентина, другие страны. Он также предложил в рамках выставки «Зеленая неделя» в Берлине обсудить вопрос координации ведущих мировых производителей зерна.

По итогам встречи Россия и Германия договорились вести аграрно-политический диалог на высоком уровне.

Ранее на этой неделе глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что данные о сборе урожая в 2019 году демонстрируют, что задачи по обеспечению продовольственной безопасности в России будут выполнены.