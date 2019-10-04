Российские порноактеры раскрыли свой заработок за рубежом

Российские актеры и актрисы, снимающиеся порнофильмах, рассказали о своих заработках за границей. Несколько актеров фильмов для взрослых дали интервью журналисту Алексею Пивоварову для его программы «Редакция»

Так, Кирилл (псевдоним – Stefan) и Екатерина (псевдоним – Stella Cardo), проживающие в Венгрии и зарабатывающие на производстве вебкам-видео, за месяц зарабатывают около 5 тыс. долларов (325 тысяч рублей). Однако их доход зависит от количества съемок, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на программу.

Еще одна актриса Анна (псевдоним – Lovenia Lux) занимается продюсированием моделей. Девушки-модели могут зарабатывать от 200 до 3 тысяч евро в неделю (от 14 до 214 тысяч рублей). По ее словам, одна девушка заработала 1 млн долларов (65 млн рублей) за весь рабочий период.

Другая порноактриса Кристина (псевдоним - Liya Silver) развеяла миф о том, что в Европе актеры фильмов для взрослых получают 50 тыс. долларов (3,2 млн рублей) ежемесячно, однако подобную сумму могут зарабатывать звезды порноиндустрии в США.

По ее словам, цена за съемку видео «парень с девушкой» в Европе составляет от 500 до 600 евро (от 32 до 39 тысяч рублей).

Ранее режиссер фильмов для взрослых рассказал, что многие порноактеры начали уезжать из России в Европу, так как там больше платят.