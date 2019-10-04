Безработица в США сократилась до минимума за 50 лет

Министерство труда США сообщило, что безработица в стране в этом месяце достигла минимального уровня с декабря 1969 года.

Минтруд США уточнил, что в сентябре 2019 года безработица упала до 3,5%, хотя в августе этот показатель составлял 3,7%, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что число рабочих мест увеличилось на 136 тыс. после роста на пересмотренные 168 тыс. в августе, однако аналитики прогнозировали увеличение показателя до 145 тыс.

Ранее в России был зафиксирован самый низкий уровень безработицы за два года.