Ловкий кот на полосе препятствий восхитил соцсети

В социальных сетях набирает популярность ролик с котенком, который проходит полосу препятствий, чтобы заполучить лакомства.

Видео опубликовал «Ридус».

Интернет-пользователи выражают восхищение ловкостью и сообразительностью кота, а некоторые прозвали героя ролика «кошкой Павлова» – по аналогии с собакой Павлова.

Who says you cant train a cat pic.twitter.com/F4LGVz0oIZ — I love cats(@ilovecats36) October 3, 2019

Накануне в социальных сетях появился видеоролик, на котором котенок-гимнаст выполняет сложнейшие упражнения на стульях.