Врачи назвали способ сохранить печень здоровой

Активный образ жизни, употребление фруктов, овощей и орехов, отказ от чрезмерного употребления алкоголя и соблюдение личной гигиены помогут сохранить печень здоровой, рассказал хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко.

Из статистического сборника Минздрава следует, что в 2018 году было зарегистрировано 529,5 тыс. пациентов с болезнями печени. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения увеличился почти на 13% за последние пять лет.

«Основные меры, позволяющие избежать серьезных проблем с печенью, сводятся к достаточно простым правилам: активный образ жизни, употребление пищи, богатой фруктами, овощами, орехами, отказ от чрезмерного употребления алкоголя, соблюдение личной гигиены, профилактическое медицинское обследование», – передает РИА «Новости» слова Коваленко.

Главными факторами риска возникновения заболеваний печени вврач назвал малоподвижный образ жизни, высококалорийную пищу, избыточный вес, злоупотребление алкоголем, вирусные инфекции, заражение гельминтами через пищу и также токсическое поражение лекарствами.

«Когда речь идет об увеличении числа больных, то здесь, прежде всего, надо говорить об увеличении пациентов с вирусными гепатитами В и С. Наибольший риск инфицирования вирусами возникает при инъекции наркотических средств, нанесении татуировок, переливании крови, пересадке органов, проведении косметических процедур, возможна передача половым путем», – сказал Коваленко.

По словам врача, злоупотребление алкоголем и вирусные гепатиты остаются главными причинами хронических диффузных заболеваний печени.

Ранее глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин заявил, что в России употребление алкоголя на душу населения за последние 12 лет снизилось на 40%.

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