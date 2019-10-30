Досмотровый комплекс без рентгена для аэропортов создают в России

Досмотровый комплекс, который без рентгеновского излучения позволит скрытно проверять людей в аэропортах, создается в России, заявил гендиректор «НПК «НИИ дальней радиосвязи» (входит в РТИ) Кирилл Макаров.

«Сейчас, как я уже упоминал, мы в начале пути по изучению свойств терагерцового диапазона. В рамках этой работы мы пытаемся создать досмотровый комплекс, который позволит обнаруживать запрещенные к провозу предметы, в том числе взрывчатые вещества, оружие, которые пытается пронести человек куда-либо», – передает РИА «Новости» слова Макарова.

Он добавил, что настоящее время в аэропортах и на железнодорожных вокзалах установлены подобные комплексы, но они используют рентгеновское излучение, влияющее на человека.

«А создаваемый комплекс практически не влияет на человека. Кроме того, он устанавливается скрытно, то есть человек не будет видеть, контролируют его или нет. У него намного больше дальность действия, чем у рентгеновских систем», – сказал Макаров.

По его словам, пока только разработка.

«У нас есть лабораторная установка, до конца года попытаемся привести ее в демонстрационное исполнение, чтобы предлагать заказчикам», – сказал гендиректор НИИДАР.

Напомним, в июне Минск предложил Москве участвовать в конкурсах на поставку инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) для установки на пограничных пунктах пропуска.