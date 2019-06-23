Белоруссия задумалась об установке российских комплексов досмотра на границе с Украиной

Минск предложил Москве участвовать в конкурсах на поставку инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) для установки на пограничных пунктах пропуска, сообщил советник гендиректора холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) – глава проекта ИДК Константин Фурсиков.

«Они (белорусы – прим. ВЗГЛЯД) следят за внедрением производимой нами продукции и предлагают, чтобы мы приняли участие в конкурсе на оснащение пунктов пропуска с Евросоюзом, а также с Украиной», – сказал Фурсиков РИА «Новости».

Он сообщил также, что специалисты российской компании уже оснастили шесть пунктов пропуска в Киргизии, на седьмом пункте пропуска ведутся проектные работы.

Кроме того, ведутся переговоры с Турцией, Сирией, Ираном, Египтом, Малайзией и Индонезией.

«По сравнению с конкурентами мы более привлекательны по цене и качеству», – заключил Фурсиков.

В сентябре Белоруссия решила увеличить численность пограничников на границе с Украиной, сообщалось о росте контрабанды.