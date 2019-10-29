Mail.ru Group увидела большой потенциал сотрудничества со Сбербанком

Mail.ru Group видит большой потенциал в сотрудничестве со Сбербанком, который планирует приобрести миноритарную долю в «МФ Технологии» (акционер Mail.ru Group), сообщил гендиректор IT-компании Борис Добродеев.

По словам топ-менеджера, возможная сделка не относится к операционной деятельности Mail.ru Group, однако в компании «были бы рады укрепить наше взаимодействие с таким сильным игроком на рынке, как Сбербанк», передает ТАСС.

Он также добавил, что с момента объявления новости о создании О2О-предприятия (online-to-offline) в сфере доставки еды и транспорта со Сбербанком компании проделали большую совместную работу и убедились, что их взгляды полностью совпадают.

«Мы видим большой потенциал в сотрудничестве и рассчитываем на продолжительные и тесные взаимоотношения со Сбербанком», – подчеркнул он.

В свою очередь аналитик по телекоммуникациям и медиа Райффайзенбанка Сергей Либин отметил, что такой интерес Сбербанка говорит о том, что он хочет быть партнером Mail.ru Group не только по O2O.

«Возможны более широкие процессы в будущем. Сбербанк – крупнейший банк с большим количеством пользователей и ресурсов. С точки зрения корпоративного управления, это хороший акционер – не под санкциями, публичный. С точки зрения структуры акционеров, для Mail.ru Group это плюс», – уверен он.

Во вторник Сбербанк подписал необязывающее соглашение с Газпромбанком о покупке миноритарной доли «МФ Технологии», которой принадлежит 58,9% голосов Mail.ru.

Обязывающее соглашение планируется заключить до конца 2019 года, после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления и регуляторов.