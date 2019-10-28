Появились данные о невиновности чиновника в Северной Осетии в убийстве

Следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии объяснило, почему из-под стражи отпустили замглавы Црауского сельского поселения Алагирского района, который подозревался в убийстве.

Как сообщается на сайте управления, 35-летний чиновник был задержан по делу об убийстве в Алагире 44-летнего жителя селения Црау. Следователи подчеркивают, что «были все основания полагать о его причастности к убийству».

Однако позднее «явилось лицо и призналось в совершенном преступлении». В связи с этим замглавы села «не было предъявлено обвинение». Следователи отмечают, что «говорить о невиновности» чиновника пока рано.

15 октября в Алагире неизвестный из огнестрельного оружия выстрелил в 44-летнего жителя селения Црау и скрылся, передает «Интерфакс».