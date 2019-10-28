США отказались считать Россию союзником

Американская администрация не считает Россию союзником, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью NBC.

«Россия не является союзником Соединенных Штатов. Временами наши интересы пересекаются с интересами России. Прошлой ночью (в ходе операции по ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади – прим. ВЗГЛЯД) они пересеклись», – приводит его слова ТАСС.

«Когда наши с Россией интересы пересекаются, нет причин не работать с ними», – подчеркнул О'Брайен.

Вместе с тем, считает он, «Россия представляет серьезную угрозу для США».

В воскресенье Дональд Трамп объявил о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Американский лидер выразил благодарность России и другим странам за помощь американцам.

Россия усомнилась в реальности самой операции в отношении главаря ИГ и ее успехе, а также потребовала от США доказательств ликвидации аль-Багдади.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после смерти главаря ИГ.

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