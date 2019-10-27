В России появился приют для одомашненных медведей

У села Кипарисово в Приморье открылся первый в России приют для медведей, которые жили у людей, сообщила заместитель директора зоопарка «Садгород» Алена Асновина.

Идея о создании приюта возникла еще несколько лет назад, однако со временем претерпела изменения: первоначально планировали приют для детенышей медведей, но позднее выяснилось, что взрослым медведям, которых содержали местные жители, помощь нужна в первую очередь.

«Люди брали себе малышей, а когда медведи подрастали, появлялись сложности – это же хищник…» – сказала Асновина в комментарии РИА «Новости».

По ее словам, если медведь прожил рядом с человеком больше нескольких месяцев, его уже нельзя выпускать в природу, он там не выживет.

«Так и появилась идея создать приют для взрослых медведей. Их у нас сегодня семь», – отметила Асновина.

По ее словам, зимой управление Охотнадзора обратилось в зоопарк «Садгород» с просьбой построить приют для взрослых гималайских медведей, физическое состояние которых не позволяет вернуть их в естественную среду обитания.

В первом в России приюте для медведей хищники живут не в клетках, а специально построенных берлогах, могут свободно перемещаться по территории. Предусмотрен и водоем, который расположен в центре приюта. Животных будут кормить вкусной кашей, а за здоровьем следить ветеринары.

Приют по всему периметру огорожен металлическим забором. За жизнью животных в естественных условиях смогут наблюдать посетители.

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