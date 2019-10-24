Онищенко прокомментировал возможную утечку 41 млн данных пациентов

Столь большая утечка данных пациентов, если она и правда произошла, может повлиять на бизнес-структуры и другие отрасли, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Ранее на форуме «Открытые инновации» руководитель направления консалтинга группы компаний «InfoWatch» Мария Воронова заявила, что за первое полугодие 2019 года выявлена утечка 41 миллиона данных пациентов российских больниц, что в восемь раз превышает данные 2018 года.

«Есть понятие «врачебная тайна», и утечка информации даже об одном больном весьма чувствительна. Как могла произойти утечка такого большого количества данных, мне не понятно. Конечно, амбулаторные карты пациентов хранятся в отнюдь не самых защищенных помещениях, да и были случаи, когда по разным причинам давали утечку истории болезни пациента. Прежде всего эта информация несет в себе морально-этический характер и иногда ее раскрытие может повлиять, например, на бизнес: в случае обнаружения какой-то серьезной болезни главы компании, можно оценить стабильность ее функционирования и т. д.», - говорит Онищенко.

Подобные базы данных широко распространены в теневом интернете, есть они и в соцсетях. Ими часто пользуются различные рекламные компании, а также мошенники, практикующие методы «социальной инженерии».