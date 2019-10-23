Обратившийся в «Битву экстрасенсов» мужчина выиграл суд против них

Шоу «Битва экстрасенсов» выплатит жителю Череповца Роману Ксенофонтову 5 тыс. рублей за обвинение в похищении жены.

При этом изначально мужчина требовал, чтобы создатели шоу выплатили ему 5 млн рублей, передает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что шесть лет назад Ксенофонтов обратился в проект за помощью – пропала его супруга. Экстрасенсы обещали помочь и начали поиски.

В ходе «расследования» нечто подсказало им, что мужчина сам похитил жену. Его не устроил такой результат и он пошел в суд.

Ксенофонтов потребовал 5 млн рублей, но суд снизил эту сумму. Отмечается, что супругу мужчины экстрасенсы так и не нашли.

Ранее блогер и участница КВН Наталья Краснова раскрыла секрет «магии» участников «Битвы экстрасенсов».