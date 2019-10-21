Местные жители в Донецкой области захотели переименовать свой поселок в Нью-Йорк

В поселке Новгородское в Донецкой области часть местных жителей выступили за то, чтобы переименовать населенный пункт в Нью-Йорк. Примечательно, что именно таким было историческое название локации.

Глава области Павел Кириленко заявил, что он не против, чтобы поселку вернули историческое название. «Если жители имеют такое желание, обоснованное и проговоренное совместно между собой, то оно (ходатайство – прим. ВЗГЛЯД) будет рассмотрено и принято положительно», – приводит слова Кириленко freeradio.com.ua.

После согласования руководством области решения о переименовании этот вопрос должны рассмотреть в Верховной раде.

Отмечается, что город исторически назывался Нью-Йорк. Согласно данным издания «Этнографический Донбасс», населенный пункт был основан немцами, которых пригласила императрица Екатерина II. Поселок под названием Нью-Йорк просуществовал до 1951 года, после чего Президиум Верховного Совета Украинской ССР издал указ о переименовании поселка городского типа в Новгородское.

Ранее в Раде уже поднимали вопрос о возвращении поселку Новгородское исторического названия в рамках так называемой декоммунизации.