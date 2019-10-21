Роскачество назвало способы защиты данных при краже смартфона

Роскачество порекомендовало действия, которые нужно предпринять для защиты персональных данных в случае кражи смартфона.

«Для преступников использование похищенной информации становится столь же привлекательным, как и сбыт самого устройства. Похититель может получить доступ к вашей персональной информации, поэтому она должна быть надежно защищена», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Специалисты центра цифровой экспертизы Роскачества посоветовали активировать возможность дистанционной блокировки смартфона, использовать сложный пин-код или вход по биометрическим данным, регулярно делать резервное копирование, а фотографии и документы хранить только в облачном хранилище. Серийный номер гаджета необходимо сохранить сразу же, так как он может пригодиться в случае кражи устройства.

Если телефон уже украден, нужно позвонить на свой номер с другого телефона, если ответа нет – попробовать отследить местоположение и удаленно стереть всю информацию. Также нужно немедленно заблокировать сим-карту и банковские карты, привязанные к телефону и проверить аккаунты на наличие попыток входа.

Роскачество отмечает, что надо обратиться в отделение полиции по месту кражи.

«Каждый день в России злоумышленники воруют тысячи смартфонов. Однако, очевидно, что эту цифру надо умножать еще минимум на пять, поскольку большинство жертв не обращаются в полицию», – отметили эксперты.

Напомним, в сентябре Роскачество озвучило правила безопасности при работе с мобильным банком.