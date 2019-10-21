Многодетная британка похвасталась 22-ой беременностью

Многодетная мать из Великобритании Сью Рэдфорд рассказала подписчикам на своем YouTube-канале, что ждет 22-го ребенка.

Рэдфорд в видео на своем YouTube-канале показала подписчикам УЗИ. По словам 44-летней британки, сейчас она находится на 15-й неделе беременности, передает РИА «Новости».

По словам британки, она очень ждет момента, когда узнает пол малыша. При этом Рэдфорд рассказала, что хочет мальчика, чтобы иметь по одиннадцать детей каждого пола.

Отметим, что в 2018 году мать Рэдфорд утверждала, что больше не будет заводить детей.

Напомним, ранее самая многодетная мать России Татьяна Сорокина прокомментировала предложение главы Минпросвещения Ольги Васильевой ограничить число приемных детей в семьях, а также ужесточить требования к приемным родителям и их психологическому обследованию, заявив, что, возможно, это правильное предложение, но к каждому случаю нужно подходить индивидуально.

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