В США описали возможности напугавшего НАТО «до жути» советского истребителя

Американский портал We Are The Mighty рассказал о возможностях советского истребителя МиГ-25, напугавшего США и остальных членов НАТО тем, что оказался «до жути» быстрым и мощным.

Военная машина, созданная еще в СССР более 50 лет назад, выглядит громоздкой в сравнении с истребителями четвертого и пятого поколения, и ему не достает лоска Миг-29 и еще более «зловещих» F-35, F-22 и Су-57, однако эта разработка «напугала США и остальных членов НАТО», поскольку МиГ-25 был не только «до жути» быстрый и мощный – его конструкция предполагала, что он может быть очень маневренным, а к этому западные инженеры лишь стремились, передает РИА «Новости».

Авторы статьи обращают внимание, что советские разработчики оснастили истребитель двумя турбореактивными двигателями, которые позволили летательному аппарату разгоняться до скорости 2,8 маха и даже до 3,2 маха, если пилоты готовы были подвергнуть двигатели риску.

В заключении портал пишет, что истребитель Миг-25 до сих пор остается самым быстрым в мире, а теперь он еще и оснащен арсеналом, который может «испарить слезы на лице пилотов», однако, по мнению автора статьи, это не имеет значения, поскольку в небе ему «не с чем сражаться».

Издание также напоминает, что в 1976 году советский летчик Виктор Беленко угнал истребитель в Японию и передал иностранным властям летательный аппарат. В тот момент американские специалисты выяснили, что самолету не достает РЛС для обнаружения и поражения низколетящих целей, из-за чего пилоты не могли одновременно видеть самолеты противника перед и под собой. Поэтому, пишет издание, им приходилось спускаться для сражения с другими истребителями, и в этом случае они теряли преимущество от высокой скорости из-за недостаточной маневренности.

