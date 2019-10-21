Тиньков заявил о «жирной точке в эре криптовалют»

Российский бизнесмен Олег Тиньков назвал «жирной точкой в эре криптовалют» проблемы, возникшие у Libra (Facebook) и Gram (Telegram) с властями.

«Провал Libra и Ton поставили жирную точку в эре криптовалют. Очевидно, что все умные люди или хотя бы реалисты понимали, что никакая крипта никакие валюты не победит. Нашему поколению, выросшему на лирике Леннона, где он предлагал «помечтать о мире без религий, границ и собственности», жизнь эту блажь давно выбила из головы...»,– написал Тиньков на своей странице в соцсети Facebook.

По его мнению, выросшая на «анархическом интернете» молодежь пока еще верит в идеалы Джона Леннона и Че Гевары.

Бизнесмен объяснил «бум криптовалюты» желанием молодежи «жить в более свободном мире», вечной верой людей в сказки о возможности быстро разбогатеть, ничего при этом не делая, а также действиями мошенников всех мастей, «для которых это удобный способ перемещения средств».

«Бурное развитие анонимности в сети породило запрос (без особых причин кстати) на анонимные оплату и переводы денег. Отсюда появились все эти (электронные – прим. ВЗГЛЯД) кошельки, феномен которых мне до сип пор не понятен. (...) Какую боль лечит [электронный] кошелек? Ответ – никакую! Как мы видим, [электронные] кошельки в основном используются для сомнительных операций в интернете, и самое страшное, в даркнете. И торговля наркотиками – это еще не самое худшее из зол…», – отмечает Тиньков.

При этом бизнесмен уверен, что «крипта хочет пойти дальше, то есть выполнять те же функции и обслуживать мошенников и преступников ([через] анонимность), но добавила в себя элемент пирамиды».

«К сожалению, существуют миллионы идиотов в мире, которые считают, что можно умножить свое состояние в разы, ничего при этом не делая, а просто купив токен, который потом продать в разы дороже...», – отметил Тиньков.

«Если ты законопослушный и честный гражданин, то тебе нечего скрывать и быть анонимным и делать финансовые транзакции без контроля государства», – подчеркнул бизнесмен.

Тиньков выразил уверенность, что в обозримом будущем ни криптовалюты, ни блокчейн, ни смарт-контракты не заменят старый добрый «общественный договор», регулирование и правительство.

Напомним, в пятницу Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) потребовала в судебном порядке наложить запрет на операции с криптовалютой Gram до разрешения спора с Telegram Group Inc. вокруг запуска ее блокчейн-платформы.

Ранее ЦБ предупредил о рисках запуска криптовалют Facebook и Telegram.

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