ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал очередной мониторинг лучших практик регионального управления, наиболее эффективных мер и проектов, которые были инициированы главами субъектов России.

Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ. Мониторинг включает в себя описание наиболее интересных и эффективных мер и проектов, инициируемых главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на региональное развитие и повышение качества жизни, повышение открытости власти, развитие человеческого капитала, решение проблем социально-экономической сферы.

В топ-5 региональных практик за период со 23 по 29 сентября 2019 года вошли проекты «Отмена платных услуг в онкологическом диспансере» (Сахалинская область), «Интерактивная карта объектов благоустройства» (Севастополь), «Система семейных губернаторских грантов» (Кемеровская область), «Новая мера поддержки обманутых дольщиков» (Липецкая область) и «Социальные кинозалы» (Пермский край).

Проект «Отмена платных услуг в онкологическом диспансере» инициирован губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Он принял решение об отмене всех платных услуг в областном онкологическом диспансере – с прошлой недели услугами медучреждения могут воспользоваться пациенты, которые обращаются в онкодиспансер по направлению врача. На платной основе в учреждении останутся услуги для иностранных граждан и для пациентов, обращающихся в рамках добровольного медицинского страхования.

«Многие услуги (особенно связанные с диагностикой) в онкологии могут быть затратны. При этом последствия недодиагностики могут носить фатальный характер. Шаги, делающие доступным оказание помощи в онкологии, более чем оправданы и востребованы. Заметим, что сейчас Сахалин претендует на лидерство в сфере повышения качества и доступности оказания медицинской помощи. А отрасль является приоритетом для новой исполнительной власти области», – прокомментировал директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

Проект «Интерактивная карта объектов благоустройства» инициирован главой Севастополя Михаилом Развожаевым, который поручил создать интернет-портал, на котором будут доступны все проекты реконструкции парков и скверов. Он отметил, что публикация проектов и эскизных решений по благоустройству общественных пространств на интернетпортале поможет на первоначальном этапе увидеть общественную реакцию. Практика нацелена на повышение прозрачности сферы благоустройства, позволяет учесть мнение жителей при разработке и реализации проектов.

«Инициатива повышает информированность граждан о планах благоустройства территорий, позволяет получать обратную связь по предложенным проектам и корректировать программу благоустройства. Инициатива актуальна в тех регионах, где фиксируется запрос на учет обратной связи граждан по готовым проектам благоустройства. Это не затратная для бюджета инициатива, она требует только организационной работы в администрации региона и муниципалитетах. Для активных граждан такая инициатива – символ открытости власти», – считает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Проект «Система семейных губернаторских грантов» будет реализован в Кемеровской области по инициативе губернатора Сергея Цивилева с 2020 года. Гранты для открытия семейного дела в размере до 150 тыс. рублей смогут получить кузбасские семьи, при этом им будет оказана помощь в регистрации в органах УФНС в качестве субъекта предпринимательской деятельности, а также они пройдут обязательное обучение основам ведения бизнеса. Вторым этапом поддержки малых семейных предприятий станет механизм компенсации расходов на ведение бизнеса – безвозмездные субсидии до 350 тыс. рублей. На данный момент программа рассчитана на 3 года, ежегодно будет выделяться по 300 губернаторский грантов.

«Это одна из тех редких инициатив, которая действительно способствует региональному развитию и повышению качества жизни населения», – заметил политический консультант, руководитель региональных программ Общественного экспертного совета Петр Ханас.

По инициативе главы Липецкой области Игоря Артамонова в регионе реализуется новая мера поддержки обманутых дольщиков. Для обманутых дольщиков вводится новая мера поддержки: им могут предложить идентичную квартиру в другом доме, который строится или уже построен инвестором. При этом пострадавшие граждане освобождаются от оплаты той площади, которую они уже оплатили первому застройщику. Кроме того, инвестору, который берет на себя обязательство достроить проблемный дом, может быть предоставлен компенсационный земельный участок без проведения торгов.

«Как известно, истории с обманутыми дольщиками в некоторых регионах тянутся годами и иногда фактически разрушают жизнь семей. Возможность получить новую квартиру в другом доме – это способ решить проблему быстро без судов и митингов. Кроме того, это позволит ликвидировать ситуации, когда интересы обманутых дольщиков используют в своих политических целях местные оппозиционеры», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

В Пермском крае началась реализация регионального проекта «Социальные кинозалы» по инициативе главы региона Максима Решетникова. Сейчас готовится инфраструктура и проходит обновление техники в домах культуры региона. Губернатор отметил, что кинозалы будут размещаться в домах культуры, клубах, библиотеках, музеях, где будут бесплатно показывать документальное кино, снятое в регионе, а также национальные и зарубежные фильмы. В социальных кинозалах будут проводиться лекции, мастер-классы, образовательные программы. На встрече главы региона с заместителем министра культуры РФ Павлом Степановым также обсуждался вопрос о возможности распространения опыта Пермского края на другие регионы России.

«Проект «Социальные кинозалы» не только обеспечивает доступность культуры и досуга для более широкого круга жителей области, но и направлен на развитие соответствующе инфраструктуры в крае. Замечательно, что в том числе и региональное документальное кино сможет получить большее количество зрителей», – сказал Виктор Потуремский.