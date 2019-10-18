Заседание избранной в сентябре Мосгордумы вызвало бурный интерес блогеров

Взгляд
18 октября, пятница  |  Последнее обновление — 13:21  |  vz.ru
Разделы

Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
Перейти а раздел…

Самыми влиятельными женщинами мира стали бывшие мужчины и Грета Тунберг

Список Би-би-си зачастую составлялся не по степени влиятельности, а по частоте упоминаний в прессеФото: ВЗГЛЯД
Назван список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си. Помимо ожидаемой Греты Тунберг, в сотне женщин года присутствует, например, малайзийский трансгендер, исландский транссексуал, жертва сексуального насилия, защитница прав чернокожих балерин. Россия представлена всего одной участницей. И ее нахождение в данном списке вызывает определенные вопросы. Подробности...
Перейти а раздел…

Разведка США пыталась «вскрыть» секретный полигон устаревшими методами

Попасть на этот полигон не так-то просто даже специально уполномоченным людям - не то что американским разведчикамФото: Stringer/Reuters
Удивительные приключения организовали себе в России сразу три высокопоставленных офицера американской разведки. Они были задержаны в непосредственной близости от сверхсекретного полигона ВМФ России. Как их удалось распознать, почему разведка проводилась именно такими методами и были ли шансы на успех операции? Подробности...
Перейти а раздел…

Откуда у Киева взялись мечты об «украинской Кубани»

Украинский депутат Алексей Гончаренко мечтает завоевать русскую Кубань – и не только онФото: facebook.com/alexeygoncharenko
Территория Украины должна быть расширена вплоть до российской Кубани, а может быть, еще и далее. По крайней мере, с такими заявлениями выступают депутаты украинского парламента, создавшие соответствующее объединение. Откуда берутся столь фантастические идеи и какими методами Киев собирается работать с этническими украинцами в России? Подробности...
Перейти а раздел…

Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
Перейти а раздел…

Поездки за границу становятся опасными

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Нарастающая череда инцидентов с нашими согражданами за границей постепенно напоминает старую мудрость про то, что в гостях хорошо, а дома все-таки лучше. Дальше за границей будет только хуже. Подробности...

Москва не хочет быть полицейским на Ближнем Востоке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Уход американского контингента, начало турецкой операции, стремительное выдвижение сирийской армии на северо-восток, договоренности между Дамаском и курдами – все пришло в движение, все меняется с невероятной скоростью. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

В России зря жалеют сепаратистов Каталонии

Никита Коваленко, политический обозреватель
Мы хорошо знаем, что такое сепаратизм, и вряд ли РФ как-то выиграет от его всплеска в Европе или где бы то ни было еще. Скорее – совсем наоборот. Симпатизируя каталонскому сепаратизму, можно встать на очень опасный путь. Подробности...
Обсуждение: 70 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые важные закрытые города России

    Самые «воруемые» картины и художники в истории

    Новое дело «пьяного мальчика»

      Перейти а раздел…

      Представлен первый костюм для космических туристов

      Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
      Подробности...
      Обсуждение: 10 комментариев

      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

      Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешком
      Подробности...

      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

        «Семицветик»: Детский сад с душой

          Перейти а раздел…
          Мособлдума разрешила подмосковным чиновникам работать из дома. А вы бы как предпочли трудиться?
          • В офисе

          • Удаленно

          На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?
          • Не выйдет из группы

          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

          Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?
          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Стала известна причина задержания начальства полиции «Дорогомилово»
              Стала известна причина задержания начальства полиции «Дорогомилово»Турция нарушила соглашение с США по СирииНа Украине заявили о «подготовке России к военной агрессии»Горбачев рассказал об обращении к Путину
              Посольство России ответило губернатору Токио на шутку про КурилыБелый дом предложил смириться с политикой США «услуга за услугу»Украина объяснила новые правила отбора на «Евровидение»Медведь напал на военных на Курилах
              Грабитель банка убил пытавшегося задержать его мужчину в ЕкатеринбургеКремль прокомментировал договоренность США и Турции по СирииДепутата Рады поймали за перепиской с мужчиной о трусах и сексеАктрису Бочкареву лишили прав на 20 месяцев

              Главная тема


              Откуда у Киева взялись мечты об «украинской Кубани»

              украинский полк


              Погребинский объяснил, почему США могут признать «Азов» террористами

              Американские СМИ


              National Interest рассказал о «настоящем оружии Судного дня» России

              «исторически сложилось»


              Украина признала невозможность отсоединения от энергосистемы России

              Видео

              громкое дело


              Зачем судмедэксперты делают погибших детей «пьяными»

              Уход американцев


              У Ближнего Востока появились новые покровители

              «Не валяй дурака!»


              Трамп показал миру язык новой дипломатии

              Женевские конвенции


              Один из инструментов давления на Россию уходит в прошлое

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Возможность работать


              Сергей Мардан: Зачем России врачи-гастарбайтеры

              Банковский запрет


              Екатерина Звягина: Перестанут ли банки кошмарить бизнес

              Хорошие новости


              Алексей Алешковский: Счастье есть, только мы не умеем о нем рассказывать

              на ваш взгляд


              Мособлдума разрешила подмосковным чиновникам работать из дома. А вы бы как предпочли трудиться?

              Заседание избранной в сентябре Мосгордумы вызвало бурный интерес блогеров

                 18 октября 2019, 13:13
              Фото: duma.mos.ru
              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Первое заседание Московской городской думы, новый состав которой был избран в единый день голосования 8 сентября, широко обсуждается в социальных сетях. Блогеры следят на онлайн-трансляцией заседания и не без иронии комментируют происходящее.

              Трансляция заседания идет на YouTube-канале Мосгордумы.

              За обсуждением внимательно следит блогер и журналист Максим Кононенко.

              «Депутаты Мосгордумы обсуждают бюджет Москвы. Пока обещают триллиарды на все. Школы искусств и все такое. 3 млрд рублей на замену музыкальных инструментов. Господи, какое счастье, что я решил переехать в Москву», – написал Кононенко, комментируя начало заседания.

              «На музыкальные инструменты три миллиарда, а на спорт СТО ПЯТЬДЕСЯТ. СТО ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИАРДОВ НА СПОРТ. Как все-таки жаль, что я не спортсмен. У дамы, которая все это рассказывает, прическа отличная», – отметил он.

              «900 млн на одни велосипеды! Грета Тунберг, переезжай к нам!» – продолжил Кононенко. «О, начинается! Коммунистка такая: «Мы все сами знаем!» Конечно. Когда коммунисты тратили миллиард на велосипеды?» – добавил он.

              «Я, собственно, и смотреть начал, потому что мне интересно, как все эти альтернативные депутаты сейчас будут выступать против миллиарда на велосипеды», – признался блогер.

              «Коммунистка Шувалова такая: а почему именно такой порядок обсуждения? Я, например, опоздала и не понимаю. Ахаха. Молодец, чо. Ну как вот так можно, а? Ты опоздал и такой: «А че это у вас тут все так»? Вот так и просрали совок», – написал Кононенко (орфография автора сохранена – прим. ВЗГЛЯД).

              «Вообще не понять их. Вот есть дефицит – коммунисты спрашивают, а за счет чего дефицит? Нет дефицита, как в федеральном бюджете, – коммунисты орут: а где инвестиции внутрь? Зачем копить фонды? Вы что-нибудь понимаете? Я ничего не понимаю», – признался блогер.

              «[Зампред Мосгордумы Николай] Губенко спрашивает про дефицит бюджета. «Вы позволите мне начать не с ответа?» – говорит ему девушка с веселой прической. (…) Девушка тоже молодец. Говорит: «Не *** (нецензурный синоним слова «переживайте», – прим. ВЗГЛЯД), Николай Николаевич. Доходов у нас больше, чем мы показываем. Потому что так по закону». Огонь!» – продолжил журналист.

              «Теперь какая-то блондинка тоже говорит, что у нее горит лампочка, что все ничему не соответствует и что они вообще не могут рассматривать проект бюджета. А че пришла тогда? Тоже коммунистка. Саботаж прямо», – отмечает Кононенко, добавив: «Я думал, что «Яблоко» будет жечь, но жгут коммунисты».

              «Яблоко» молчит ( Коммунисты требуют регламента. «Единая Россия» бомбит цифрами: миллиард туда, миллиард сюда, больницы, роддома, новый онкологический центр, оборудование, модернизация», – отметил блогер.

              «Это вот коммунистка, которая опоздала, всэ пропустила и больше всех орет. Теперь вот болтает по телефону. Наверное, прессе рассказывает о беспределе ггг. (…) О, слово дают коммунистке этой упоротой. «Все мы хорошо знаем, что на государственном оборудовании больниц оказываются платные услуги. Сколько в бюджет поступает от этого денег?» Это что? Это вот тот самый судьбоносный вопрос, который она так хотела задать?! Я страшно разочарован», – сетует Кононенко.

              «[Депутат от «Яблока» Сергей] Митрохин опять задает какой-то совершенно вегетарианский вопрос. Несмотря на то, что опоздал и никуда не записывался. Митрохин слил весь протест. Причем, судя по ответу девушки из отдела культуры, ей прямо так и сказали: Митрохин тебе задаст вот. Она-то подготовилась. А Митрохин вообще нет. Такое ощущение, что он с бодуна. Это не грех для мужчины, конечно», – добавил блогер.

              Комментарии Кононенко привлекли внимание и других блогеров. К обсуждению подключился и писатель Сергей Минаев.

              «Видно, что депутаты от Коммунистической партии никогда не принимали участия в обсуждении финансовых вопросов. В реальной жизни. Вместо того чтобы обсуждать затраты в целом по направлению (например, образование), они скатываются до обсуждения конкретной школы номер ххх и *** (нецензурный синоним слова «теряют» – прим. ВЗГЛЯД) время», – написал Минаев.

              На заседание Мосгордумы отреагировал и журналист Антон Красовский. «Что там у них сегодня в Мосгордуме? Почему это все смотрят?» – поинтересовался он. «Бабло обсуждают, Антон Вячеславович», – ответил ему Минаев. «А нам пришлют копеечку?(», – спросил Красовский. «Конечно. На ритуальные услуги», – написал Минаев.

              «Ой, какое увлекательное зрелище конечно. Включил, как на съезде народных депутатов побывал. Будто телек в 1990-м заработал. (…) Вот доярка спросила про кнопку. Ей так уважительно: вот кнопка. Вот рабочий-краснопресненец поинтересовался садиком. Ему так: садик? – очень интересно. Заседание проходит в дружественной и уважительной атмосфере, – сказал бы диктор Кириллов», – добавил Красовский.

              Напомним, выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования 8 сентября в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования.

              Всего к выборам депутатов Мосгордумы было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков. Было зарегистрировано 225 кандидатов, 58 из них были самовыдвиженцами.

              Мосгордума шестого созыва насчитывала четыре фракции: «Единая Россия» – 28 депутатов, КПРФ – пять депутатов, по одному депутату было во фракциях «Родина» и ЛДПР. Кроме того, независимые депутаты образовали депутатскую группу «Моя Москва» – 10 депутатов.

              При этом в преддверии выборов в Мосгордуму проходили несогласованные акции радикальной оппозиции, которые сопровождались беспорядками. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, за что возбуждают дела против участников акций.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............