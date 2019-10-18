Заседание избранной в сентябре Мосгордумы вызвало бурный интерес блогеров

Первое заседание Московской городской думы, новый состав которой был избран в единый день голосования 8 сентября, широко обсуждается в социальных сетях. Блогеры следят на онлайн-трансляцией заседания и не без иронии комментируют происходящее.

Трансляция заседания идет на YouTube-канале Мосгордумы.

За обсуждением внимательно следит блогер и журналист Максим Кононенко.

«Депутаты Мосгордумы обсуждают бюджет Москвы. Пока обещают триллиарды на все. Школы искусств и все такое. 3 млрд рублей на замену музыкальных инструментов. Господи, какое счастье, что я решил переехать в Москву», – написал Кононенко, комментируя начало заседания.

«На музыкальные инструменты три миллиарда, а на спорт СТО ПЯТЬДЕСЯТ. СТО ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИАРДОВ НА СПОРТ. Как все-таки жаль, что я не спортсмен. У дамы, которая все это рассказывает, прическа отличная», – отметил он.

«900 млн на одни велосипеды! Грета Тунберг, переезжай к нам!» – продолжил Кононенко. «О, начинается! Коммунистка такая: «Мы все сами знаем!» Конечно. Когда коммунисты тратили миллиард на велосипеды?» – добавил он.

«Я, собственно, и смотреть начал, потому что мне интересно, как все эти альтернативные депутаты сейчас будут выступать против миллиарда на велосипеды», – признался блогер.

«Коммунистка Шувалова такая: а почему именно такой порядок обсуждения? Я, например, опоздала и не понимаю. Ахаха. Молодец, чо. Ну как вот так можно, а? Ты опоздал и такой: «А че это у вас тут все так»? Вот так и просрали совок», – написал Кононенко (орфография автора сохранена – прим. ВЗГЛЯД).

«Вообще не понять их. Вот есть дефицит – коммунисты спрашивают, а за счет чего дефицит? Нет дефицита, как в федеральном бюджете, – коммунисты орут: а где инвестиции внутрь? Зачем копить фонды? Вы что-нибудь понимаете? Я ничего не понимаю», – признался блогер.

«[Зампред Мосгордумы Николай] Губенко спрашивает про дефицит бюджета. «Вы позволите мне начать не с ответа?» – говорит ему девушка с веселой прической. (…) Девушка тоже молодец. Говорит: «Не *** (нецензурный синоним слова «переживайте», – прим. ВЗГЛЯД), Николай Николаевич. Доходов у нас больше, чем мы показываем. Потому что так по закону». Огонь!» – продолжил журналист.

«Теперь какая-то блондинка тоже говорит, что у нее горит лампочка, что все ничему не соответствует и что они вообще не могут рассматривать проект бюджета. А че пришла тогда? Тоже коммунистка. Саботаж прямо», – отмечает Кононенко, добавив: «Я думал, что «Яблоко» будет жечь, но жгут коммунисты».

«Яблоко» молчит ( Коммунисты требуют регламента. «Единая Россия» бомбит цифрами: миллиард туда, миллиард сюда, больницы, роддома, новый онкологический центр, оборудование, модернизация», – отметил блогер.

«Это вот коммунистка, которая опоздала, всэ пропустила и больше всех орет. Теперь вот болтает по телефону. Наверное, прессе рассказывает о беспределе ггг. (…) О, слово дают коммунистке этой упоротой. «Все мы хорошо знаем, что на государственном оборудовании больниц оказываются платные услуги. Сколько в бюджет поступает от этого денег?» Это что? Это вот тот самый судьбоносный вопрос, который она так хотела задать?! Я страшно разочарован», – сетует Кононенко.

«[Депутат от «Яблока» Сергей] Митрохин опять задает какой-то совершенно вегетарианский вопрос. Несмотря на то, что опоздал и никуда не записывался. Митрохин слил весь протест. Причем, судя по ответу девушки из отдела культуры, ей прямо так и сказали: Митрохин тебе задаст вот. Она-то подготовилась. А Митрохин вообще нет. Такое ощущение, что он с бодуна. Это не грех для мужчины, конечно», – добавил блогер.

Комментарии Кононенко привлекли внимание и других блогеров. К обсуждению подключился и писатель Сергей Минаев.

«Видно, что депутаты от Коммунистической партии никогда не принимали участия в обсуждении финансовых вопросов. В реальной жизни. Вместо того чтобы обсуждать затраты в целом по направлению (например, образование), они скатываются до обсуждения конкретной школы номер ххх и *** (нецензурный синоним слова «теряют» – прим. ВЗГЛЯД) время», – написал Минаев.

На заседание Мосгордумы отреагировал и журналист Антон Красовский. «Что там у них сегодня в Мосгордуме? Почему это все смотрят?» – поинтересовался он. «Бабло обсуждают, Антон Вячеславович», – ответил ему Минаев. «А нам пришлют копеечку?(», – спросил Красовский. «Конечно. На ритуальные услуги», – написал Минаев.

«Ой, какое увлекательное зрелище конечно. Включил, как на съезде народных депутатов побывал. Будто телек в 1990-м заработал. (…) Вот доярка спросила про кнопку. Ей так уважительно: вот кнопка. Вот рабочий-краснопресненец поинтересовался садиком. Ему так: садик? – очень интересно. Заседание проходит в дружественной и уважительной атмосфере, – сказал бы диктор Кириллов», – добавил Красовский.

Напомним, выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования 8 сентября в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования.

Всего к выборам депутатов Мосгордумы было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков. Было зарегистрировано 225 кандидатов, 58 из них были самовыдвиженцами.

Мосгордума шестого созыва насчитывала четыре фракции: «Единая Россия» – 28 депутатов, КПРФ – пять депутатов, по одному депутату было во фракциях «Родина» и ЛДПР. Кроме того, независимые депутаты образовали депутатскую группу «Моя Москва» – 10 депутатов.

При этом в преддверии выборов в Мосгордуму проходили несогласованные акции радикальной оппозиции, которые сопровождались беспорядками. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, за что возбуждают дела против участников акций.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД