Североирландские юнионисты согласились с предложениями по Brexit

Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии приняла последние предложения, в результате чего были устранены препятствия на пути к соглашению по Brexit.

Об этом сообщил местный телерадиоканал RTE со ссылкой на двух чиновников ЕС, однако какие именно предложения были приняты не уточняется, передает «Интерфакс».

Телеканал отмечает оптимизм в отношении заключения соглашения, который появился после принятия предложений по Brexit в Ирландии. Так как ранее сообщалось, что сделка будет зависеть от наличия поддержки премьер-министра Британии Бориса Джонсона от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар и президент Франции Эммануэль Макрон заявляли, что работа над соглашением по Brexit находится в завершающей стадии.

«Мне хочется верить, что соглашение находится в завершающей стадии, и что мы сможем одобрить его завтра, когда лидеры стран ЕС встретятся с премьер-министром (Великобритании) Борисом Джонсоном», – говорил Макрон.

Напомним, выход Великобритании из ЕС назначен на 31 октября 2019 года. Однако по закону парламента Британии, если к 19 октября соглашение о Brexit c ЕС не будет достигнуто, премьер-министр страны Борис Джонсон должен будет просить у Брюсселя отсрочку на три месяца.

В конце сентября Джонсон заявил, что при необходимости он выведет Великобританию из ЕС 31 октября без соглашения.