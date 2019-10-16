Черчесов назвал условие вызова Кокорина и Мамаева в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что вызов в национальную команду Александра Кокорина и Павла Мамаева возможен, но для этого футболисты должны доказать, что достойны представлять страну.

«Если игрок получает красную карточку, он пропускает следующий матч и может играть дальше. Это все-таки не моя личная сборная, а сборная России. Меня могут убедить игрой, но надо, чтобы и народ убедился», – заявил Черчесов в эфире телеканала «Россия».

Он добавил также, что тренерский штаб со строгостью относится к футболистам, но при этом он также справедлив к спортсменам.

Напомним, в сентябре Черчесов призвал не вычеркивать Кокорина и Мамаева из футбола.

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