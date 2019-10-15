Кирилл Клейменов объяснил возвращение на должность ведущего программы «Время»

Заместитель гендиректора, глава Дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов объяснил почему вернулся на должность ведущего программы «Время» после более чем 10-месячного перерыва.

«Вы, конечно, имеете полное право спросить: почему опять? Что случилось? Или, может, что-то случится в ближайшем будущем? <...> Пока меня не было, случилось много чего. Стоило только отвлечься на другие важные дела, как мир пошел вразнос, и поэтому вот – пришлось вернуться. Не скрою, была надежда, что этот самый мир справится и без нас с вами – небольшая, но была. Увы», – передает ТАСС слова Клейменова в понедельник в начале выпуска программы «Время».

Напомним, в феврале 2018 года Клейменов, который вернулся в эфир программы «Время» после 14 лет перерыва в качестве ведущего, назвал своей главной задачей выработку нового стандарта подачи новостей.