Патриарх Кирилл заявил об обеспокоенности России происходящим на Западе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в России с тревогой наблюдают за тем, какие процессы происходят на Западе, в частности за «тотальной секуляризацией и вытеснением христианских и вообще религиозных ценностей из жизни общества».

Такое заявление он сделал в ходе встречи с президентом Швейцарии Йоханном Шнайдером-Амманом в Даниловом монастыре Москвы.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что в России не совсем могут понять несовместимость традиционных нравственных ценностей с демократией и светским устройством общества, по мнению патриарха, это неправильно.

Патриарх также отметил, что РПЦ находится в диалоге со всеми парламентскими партиями в России, хотя и не поддерживает ни одну из них. «Мы ценим возможность обмениваться мнениями и вносить свой вклад в развитие демократического устройства нашей страны и сохранение тех нравственных ценностей, без которых жизнь человека подвергается большой опасности», - цитирует главу РПЦ «Интерфакс».

По его словам, Россия и Европа, несмотря на различия, обеспокоены одними проблемами и должны скоординироваться для их решения.

«Я знаю, что скоро в Швейцарии будут парламентские выборы и что швейцарцев беспокоят такие темы, как социальное неравенство, проблемы климата и экологии, миграция. Но эти же проблемы беспокоят и нас, это свидетельствует о том, что эти проблемы имеют глобальное измерение и не привязаны к какой-то стране или культуре. Я глубоко убежден, что мы все вместе должны решать эти проблемы, в этом отношении большая роль у международных организаций, штаб-квартиры которых находятся в вашей стране, а также двусторонних отношений между странами и более широкого диалога, в котором принимает участие наша Церковь», – сказал патриарх Кирилл.

Президент Швейцарии заявил, что готов предоставить площадку для диалога о преодолении раскола, образовавшегося в православии после признания Константинопольским патриархатом Православной церкви Украины.

«В нашей реальности мы страдаем больше от равнодушия и безразличия, чем от расколов. У вас вызывает озабоченность вопрос единства Православной церкви на фоне происходящего на Украине, а у нас озабоченность в связи с тем, что многие люди, к сожалению, равнодушны к вопросам веры и религиозных ценностей. Мы признаны как страна, которая оказывает добрые услуги и которая умеет это делать, мы с удовольствием предоставим свои услуги, чтобы можно было искать решение, устраивающее всех», – сказал президент.

Йоханн Шнайдер-Амман выразил надежду, что РПЦ поможет Церквям Европы сохранить и отстоять общие морально-нравственные христианские ценности.

Ранее РПЦ приняла под свою юрисдикцию Архиепископию русских церквей в Западной Европе.