В музее «Собрание» открылась выставка художественного стекла Эмиля Галле

В четверг в зоне центрального атриума музея «Собрание» в Москве открылась выставка французского и русского художественного стекла эпохи модерна «Многоцветные рифмы стекла», на которой будут представлены работы Эмиля Галле его мануфактуры 1880-1930-х годов из фондов музея. Выставка работает до 10 декабря.

Также на выставке будут представлены изделия последователей «стиля Галле» как в Европе, так и в России, сообщается в пресс-релизе организаторов.

Имя Галле (1846-1904) – выдающегося мастера художественного стеклоделия, художника по мебели, керамиста, основателя так называемой Школы Нанси, стало олицетворением эпохи модерна (во Франции именуемого «ар-нуво») в области декоративно-прикладного искусства.

Изделия из цветного многослойного стекла, прославившее имя Эмиля Галле, появляются в творчестве мастера в 1880-е годы под влиянием вошедшего в моду восточного искусства (в частности, китайских ваз XVIII века и японского резного стекла братьев Уэбб), а также английских «камейных» ваз. Вазы из многослойного стекла с декором в стиле модерн, выполненным в технике резьбы и гравировки, впервые были широко представлены Галле в 1889 году на Всемирной выставке в Париже и принесли ему всеобщее признание и славу мэтра французского стеклоделия.

Под влиянием успеха Галле на Всемирной выставке в Париже изделия из многослойного стекла с растительным и пейзажным мотивами, выполненными в технике травления и отличающиеся особой декоративностью, начинает выпускать мануфактура Братьев Дом.

Стекло в «стиле Галле» выпускали и на крупных стекольных заводах в России – в частности, на объединенном Императорском Стеклянном и Фарфоровом заводах (ИФиСЗ) и на Гусевской хрустальной фабрике.

Обо всем многообразии и полноте коллекции художественного стекла музея «Собрание» XIX-ХХ веков дают представление видеоролики, сопровождающие экспозицию.