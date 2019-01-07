Названа причина смерти участницы шоу «Битва экстрасенсов»

Несколько участников шоу «Битва экстрасенсов» сообщили о смерти финалистки 17 сезона передачи Дарии Воскобоевой, одна из артисток Николь Кузнецова сообщила о причинах трагедии.

«Ты боролась до последнего...», – сообщила Кузнецова в Instagram, и добавила хэштег #ракдурак, поясняя, что девушка умерла после онкологического заболевания.

Другие участники проекта Влад Кадони и Антон Мамон также подтвердили сведения о ее смерти.

Напомним, телешоу «Битва экстрасенсов» оказалось в списке самых популярных передач по данным исследования «Яндекса» за 2018 год.