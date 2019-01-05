В Германии сообщили о хакерской атаке на аккаунты политиков

Федеральное ведомство по информационной безопасности Германии (BSI) объявило о пяти случаев взлома личных данных политиков в прошлом году, предположив, что это может быть связано с новой хакерской атакой.

В начале декабря 2018 года один из членов бундестага сообщил ведомству по кибербезопасности ФРГ о «странной активности» в его аккаунтах в соцсетях. После объявления о публикации записей данных в Twitter «G0d» 3 января 2019 года ведомство смогло соотнести этот и еще четыре произошедших в 2018 году случая «в этом контексте», передает РИА «Новости».

Ранее хакеры опубликовали данные сотен немецких политиков, за исключением представителей партии «Альтернатива для Германии».

В последнее время на Западе участились случаи атак хакеров на государственные структуры. Так, хакеры Anonymous обнародовали новые документы по британскому государственному информационному проекту Integrity Initiative. В одном из сканов прямо говорится о существовании в Европейском союзе подразделения по дезинформации.