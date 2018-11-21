Из-за удара международной коалиции по Сирии погибли россиянка с ребенком

Женщина и ребенок – граждане России – погибли во время бомбардировки международной коалиции в подконтрольном боевикам ИГ* (организация запрещена в России) районе провинции Сирии Дейр-эз-Зор, об этом заявила член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

«По полученным нами данным, в селении Аш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор в результате авианалета сил международной коалиции погибла жительница Надтеречного района Чечни 35-летняя Хава Ахъядова. У нее остались пять дочерей в возрасте от полутора месяцев до 12 лет, которых временно приютила курдская семья. В результате попадания ракеты в дом в этом же районе погиб четырехлетний Халид, внук Розы Юзбековой из Дагестана. Мать ребенка получила тяжелое ранение в область таза и не может передвигаться, второй сын – Умар – выжил и находится с ней», – рассказала Саратова, передает РИА «Новости».

По словам Саратовой, около 15 ее заявительниц сообщили, что их дочери вышли на связь из этого сирийского района и молят о помощи. Правозащитница уточнила, что все женщины имеют на руках по несколько малолетних детей.

Она уточнила, что погибшие являлись гражданами России.

«Эти женщины, по сути, оказались заложницами террористов, они их не выпустили, теперь они находятся в окружении, гибнут под бомбами и молят родных о помощи, мы ежедневно получаем от них аудиосообщения соответствующего содержания», – пояснила Саратова. Она также утверждает, что кроме россиянок там находятся сотни женщин с детьми из других стран.

«Я призываю всех, кто в состоянии повлиять на эту ситуацию: остановите гибель невинных детей в Шаафе, Кишме и Сусе, организуйте для них гуманитарный коридор, в эти праздничные дни сотни матерей хоронят своих детей под руинами», – заявила Саратова.

3 января местные источники сообщили о гибели 11 членов одной семьи после удара международной коалиции по деревне Шаафа в сирийском Дейр-эз-Зоре.