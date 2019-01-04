Уволена руководитель миграционного управления МВД

Начальник Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел России Ольга Кириллова была освобождена от должности, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Рапорт руководителя Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России Ольги Кирилловой об отставке удовлетворен, и указом президента она освобождена от должности», – рассказал собеседник ТАСС.

Он пояснил, что Кириллова покинула пост по собственному желанию.

Ранее в пятницу в МВД Казахстана уволили начальника Карагандинской академии министерства Джана Кенжетаева после того, как его подчиненный в видеоролике назвал коллег «бандой».