В Казахстане уволили полицейского за ролик про «банду» в МВД

В МВД Казахстана уволили начальника Карагандинской академии министерства Джана Кенжетаева после того, как его подчиненный в видеоролике назвал коллег «бандой» и «братвой».

«Заместитель министра внутренних дел Казахстана Берик Бисенкулов представил личному составу Карагандинской академии МВД имени Бейсенова нового начальника – полковника полиции Акынкали Дарменова. <...> Генерал-майор полиции Джан Кенжетаев, ранее занимавший должность начальника академии, уволен из органов внутренних дел», – сообщило МВД страны, передает ТАСС.

3 января подчиненный Кенжетаева, замначальника первого курса академии был уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу.

Напомним, в социальных сетях разошелся видеоролик, где мужчина в полицейской форме Казахстана поздравил коллег с наступающим Новым годом.

«Желаю нашей братве процветания до седьмого колена, чтобы наши правнуки пользовались нашими связями... Пусть наша дружба будет бескорыстной. Мы делали поступки просто так, так как мы – братва, грубо говоря – банда!» – сказал он.

В МВД Казахстана отметили, что ролик был снят 31 декабря 2018 года в академии МВД заместителем начальника первого курса.