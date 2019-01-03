Гройсман заявил о привлекательности инвестирования в Украину

Инвестировать в украинскую экономику очень выгодно, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«С точки зрения будущего, инвестировать в Украину очень выгодно. Глубоко в этом убежден. Я это могу сказать и внутренним, и внешним инвесторам», – приводит слова Гройсмана пресс-служба правительства Украины.

Он сказал об отсутствии сомнений в том, что Украина будет стратегически двигаться в Евросоюз и НАТО, и назвал это лучшей инвестицией в стабильность.

«Поэтому я не вижу здесь каких-то угроз уменьшению привлекательности инвестировать в Украину», – пояснил он.

Он отметил, что бизнес настроен на дальнейшие инвестиции, и правительство будет ему помогать.

Ранее советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка говорил, что Европейский союз, вопреки обещаниям, не планирует интегрировать Украину в свой внутренний рынок.

Напомним, согласно отчету МВФ, Украина является самой бедной страной Европы.