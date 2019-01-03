Стало известно о сбежавшем и.о. посла КНДР в Италии

И.о. посла КНДР в Италии Чо Сон Гиль бежал и попросил убежища в третьей стране, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Агентство со ссылкой на южнокорейскую разведку сообщает, что посол находится в бегах с ноября, передает Deutsche Welle.

Через несколько недель должен был закончится срок его службы.

Сообщается, что дипломат подал ходатайство о предоставлении убежища еще в начале декабря 2018 года. Члены его семьи находятся под защитой Италии.

Чо Сон Гиль исполнял обязанности посла в Италии с сентября 2017 года.

Пхеньян до сих пор не высказался на тему статуса Чо Сон Гиля.