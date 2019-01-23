Рядом с одним из курортов в Турции произошло землетрясение

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение у юго-западного побережья Турции, в 23 километрах от курортного города Мармарис.

По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения оценивается на уровне 4,6, эпицентр подземных толчков находился в 23 км к западу от курортного города Мармарис, очаг стихии залегал на глубине 76 км, передает ТАСС.

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Напомним, в прошлом году в курортных районах Турции произошло несколько землетрясений, в результате которых пострадали десятки людей.