Белорусский министр прокомментировал освобождение Насти Рыбки

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что в освобождении Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) есть заслуга МИД страны, сообщают СМИ.

«Это комплексная заслуга. Она освобождена под подписку о невыезде», – сказал Макей, передает Tut.by.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что глава государства поручал заняться освобождением Вашукевич, поскольку она является гражданкой страны.

22 января стало известно, что полиция решила не ходатайствовать об аресте Вашукевич и Александра Кириллова (Алекса Лесли), они отпущены под подписку об обязательстве о явке.