Стали известны подробности «штурма» захваченного самолета

Силовики Росгвардии ворвались в захваченный самолет, который приземлился в Ханты-Мансийске, в форме сотрудников аэропорта, сообщают в Сети, описывая штурм лайнера «Аэрофлота».

Самолет сел в Ханты-Мансийске на дозаправку, после чего в течение часа пассажирам ничего не объясняли. После этого к лайнеру подъехал топливозаправщик. Сразу после этого в салон ворвались люди в одежде сотрудников аэропорта, которые оказались силовиками Росгвардии. Они натянули на лица маски и только после этого начали задержание дебошира с пистолетом, сообщает Mash.

Ранее стало известно, что пассажир, захвативший самолет «Сургут – Москва», имел при себе пистолет.

Пассажир, который находился в состоянии алкогольного опьянения, требовал изменить курс самолета «Аэрофлота, угрожая оружием. Boeing 737 изменил курс в сторону Афганистана, но экипаж уговорил угонщика на дозаправку в Ханты-Мансийске.

В этом городе злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов.