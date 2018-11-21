Минаев и Собчак оценили пародию на «Голубой огонек»

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Европа убрала последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»

Европа прикрыла собой «Северный поток – 2» от ТрампаФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Еврокомиссия, которая недолюбливает «Северный поток – 2», выступила с важнейшим заявлением. Угрозы Трампа не могут остановить строительство газопровода, заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер. Таким образом, Европа устранила последнее препятствие на пути «Северного потока – 2». Не менее важный сигнал Брюссель посылает и Киеву. Как «Северный поток – 2» прошел семь кругов ада и что ждет Украину?  Подробности...
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По каким правилам будут играть мировые политики в 2019 году

Европе предрекают если уж не полный закат, то уж точно крах нынешнего формата ЕСФото: Alexandros Avramidis/Reuters
2019 год будет годом вызовов. От неприятностей не застрахованы ни Евросоюз, ни всесильная Америка, ни вечно бедовый Ближний Восток. К сожалению, не застрахована от них и наша страна. Правила игры в мире продолжают быстро меняться, и России надо успевать «играть на опережение», чтобы не остаться на обочине. Какие из предстоящих вызовов окажутся самыми неприятными для России? Подробности...
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Жителям Магнитогорска приходится верить в чудо и отбиваться от фейков

Чудесному спасению 11-месячного Ивана радовались всем миромФото: МЧС России
Трагедия, случившая перед Новым годом в Магнитогорске, продемонстрировала, как люди способны сплотиться и проявить мужество перед лицом общего горя. Участвующие в операции спасатели совершили чудо, достав младенца из-под завалов. А пережившие шок жители города показали примеры настоящего сочувствия. Однако нашлись и те, кто не гнушается спекулировать на боли россиян и использовать трагедию в своих целях. Подробности...
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Кто и как отбирал Прибалтику у России

Сто лет спустя прибалтийские республики широко отметили юбилей своей независимости, но о реальных причинах ее приобретения предпочитают не вспоминатьФото: Ints Kalnins/Reuters
В прошедшем году в странах Прибалтики широко проходили пышные мероприятия, посвященные столетию их государственности. Однако на самом деле появление в 1918 году независимых Эстонии, Литвы и Латвии стало в значительной степени результатом двух конкурирующих проектов по отрыву данного региона от России. Как именно это происходило? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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У немцев украли Новый год и Рождество

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На улицах немецких городов рождественские ярмарки огорожены бетонными надолбами, как в войну. На входе стоят полицейские, а огни ярмарок гаснут рано вечером, дабы не раздражать новоприбывших своим слишком христианским видом. Подробности...
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Почему советское кино продолжает жить после гибели СССР

Дометий Завольский, историк-архивист
Разумно скорбеть о Советском Союзе как о системе, где какие-то вещи умели делать хорошо. К таковым подавляющим большинством голосов относят советское кино. Ничего хорошего о нем не имеют сказать совсем уж уникумы, разве что крайние снобы Подробности...
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Наш Дед Мороз не по зубам боевым феминисткам

Егор Холмогоров, Публицист
Видал я этих Санта-Клаусов, «лезущих» по стене к окошку детской спальни. Выглядели они то ли как повешенные, то ли как персонажи стивенкинговских ужасов. Наш Дед Мороз живой и материализующийся, как правило, через папу. Подробности...
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          Минаев и Собчак оценили пародию на «Голубой огонек»

             2 января 2019, 18:13
          Фото: Первый канал
          Текст: Сергей Гурьянов

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          Писатель и бизнесмен Сергей Минаев объяснил критику, обрушившуюся на проект «Голубой Ургант» в Сети, а телеведущая Ксения Собчак призналась, что ей программа понравилась.

          «Дело в оригинале», – написал Минаев в своем Telegram. По его словам, «все эти «ничего не говори», «солнышко в руках», «конь» и репризы Арлазорова» еще в 90-е считались «кристальной, образцово-показательной, пошлейшей» *** (чепухой).

          «Которая у нормальных людей не вызывала даже рвотных позывов.  Они ее просто не слушали», – написал он.

          По его словам, «стебаться» над этим может лишь «звезда, талантом и стилем стоящая выше объекта стеба».

          «Например, великая оперная дива поет «Хоп Мусорок» или великая балерина танцует тверк», – считает писатель.

          «А когда ты приглашаешь артистов, многие из которых сами являются «рок островами» своего времени, перепевать те самые «рок острова», получается говно говна», – заявил Минаев.

          Кроме того, считает он, сыграла свою роль «аура федерального канала».

          «Даже если ты сажаешь в советский антураж современных звезд, но суешь им в руки стаканчики с газировкой и обсыпаешь конфетти – получается то, что получалось все эти годы. Тут даже Кендрик Ламар будет выглядеть как Кай Метов на бенефисе Маши Распутиной», – считает Минаев.

          Писатель полагает, что плохо сказались на «Голубом огоньке» цензурные ограничения, так как в них загнали тех, кто не стесняется в выражениях в Сети.

          «Но задача, безусловно, выполнена – все обсуждают исключительно шоу Первого канала. И тут долгие и продолжительные аплодисменты Эрнсту, Урганту, Гудкову и прочим причастным», – заявил Минаев.

          Собчак отметилась кратким комментарием на этот счет.

          «А мне вот «неголубой огонек» на Первом понравился. Хоть что-то отличное от  новогоднего треша», – написала она в своем Telegram.

          В Telegram-канале «Русский шаффл» проанализировали «Голубой огонек», а тех, кто выступил в «Голубом Урганте» назвали «отщепенцами».

          Отмечается, что на «Голубом огоньке» всегда сначала идут мэтры эстрады (Олег Газманов, Валерия, Леонид Агутин), затем артисты помоложе (Стас Михайлов, певица Зара, Алсу), а далее «совсем молодые ребята» – Алексей Воробьев, Егор Крид, группа «Градусы». Однако все молодые начали карьеру 7 – 12 лет назад.

          В то же время в программе «Новый год на ОРТ» 1998 года выступали «фрэшмены».

          «Иванушки» выстрелили год назад. Леонид Агутин – три года назад. Валерий Меладзе спел свой главный хит про цыганку Сэру два года назад. Хулиганский Кабаре-дуэт «Академия» хайпанул практически позавчера, но ни у кого не было вопросов, пускать их в эфир или нет. Есть хит? Значит работаем», – отмечается в блоге.

          «Сегодняшний Иван Дорн» называется «дедом» по сравнению с «той Татьяной Булановой».

          «Что случилось со страной? Почему время стало идти медленнее?», – отмечают в блоге.

          В Telegram-канале Fantastic Plastic Machine в свою очередь отмечают, что «в том, что в 98 году на телевидение приглашали актуальных артистов и показывали реальные хиты, а сейчас там одни старики, виновата совершенно не страна».

          «Виновата пресловутая интернет-революция, в результате которой «ящик» перестал быть источником актуальной информации, а стал комбинатом, переупаковывающим контент из интернета для аудитории 50+», – говорится в блоге.

          При этом подчеркивается, что за рубежом происходят те же самые тенденции.

          Отметим, что в Сети раскритиковали проект «Голубой Ургант», в котором были спародированы традиционные новогодние передачи.


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