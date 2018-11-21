Минаев и Собчак оценили пародию на «Голубой огонек»

Писатель и бизнесмен Сергей Минаев объяснил критику, обрушившуюся на проект «Голубой Ургант» в Сети, а телеведущая Ксения Собчак призналась, что ей программа понравилась.

«Дело в оригинале», – написал Минаев в своем Telegram. По его словам, «все эти «ничего не говори», «солнышко в руках», «конь» и репризы Арлазорова» еще в 90-е считались «кристальной, образцово-показательной, пошлейшей» *** (чепухой).

«Которая у нормальных людей не вызывала даже рвотных позывов. Они ее просто не слушали», – написал он.

По его словам, «стебаться» над этим может лишь «звезда, талантом и стилем стоящая выше объекта стеба».

«Например, великая оперная дива поет «Хоп Мусорок» или великая балерина танцует тверк», – считает писатель.

«А когда ты приглашаешь артистов, многие из которых сами являются «рок островами» своего времени, перепевать те самые «рок острова», получается говно говна», – заявил Минаев.

Кроме того, считает он, сыграла свою роль «аура федерального канала».

«Даже если ты сажаешь в советский антураж современных звезд, но суешь им в руки стаканчики с газировкой и обсыпаешь конфетти – получается то, что получалось все эти годы. Тут даже Кендрик Ламар будет выглядеть как Кай Метов на бенефисе Маши Распутиной», – считает Минаев.

Писатель полагает, что плохо сказались на «Голубом огоньке» цензурные ограничения, так как в них загнали тех, кто не стесняется в выражениях в Сети.

«Но задача, безусловно, выполнена – все обсуждают исключительно шоу Первого канала. И тут долгие и продолжительные аплодисменты Эрнсту, Урганту, Гудкову и прочим причастным», – заявил Минаев.

Собчак отметилась кратким комментарием на этот счет.

«А мне вот «неголубой огонек» на Первом понравился. Хоть что-то отличное от новогоднего треша», – написала она в своем Telegram.

В Telegram-канале «Русский шаффл» проанализировали «Голубой огонек», а тех, кто выступил в «Голубом Урганте» назвали «отщепенцами».

Отмечается, что на «Голубом огоньке» всегда сначала идут мэтры эстрады (Олег Газманов, Валерия, Леонид Агутин), затем артисты помоложе (Стас Михайлов, певица Зара, Алсу), а далее «совсем молодые ребята» – Алексей Воробьев, Егор Крид, группа «Градусы». Однако все молодые начали карьеру 7 – 12 лет назад.

В то же время в программе «Новый год на ОРТ» 1998 года выступали «фрэшмены».

«Иванушки» выстрелили год назад. Леонид Агутин – три года назад. Валерий Меладзе спел свой главный хит про цыганку Сэру два года назад. Хулиганский Кабаре-дуэт «Академия» хайпанул практически позавчера, но ни у кого не было вопросов, пускать их в эфир или нет. Есть хит? Значит работаем», – отмечается в блоге.

«Сегодняшний Иван Дорн» называется «дедом» по сравнению с «той Татьяной Булановой».

«Что случилось со страной? Почему время стало идти медленнее?», – отмечают в блоге.

В Telegram-канале Fantastic Plastic Machine в свою очередь отмечают, что «в том, что в 98 году на телевидение приглашали актуальных артистов и показывали реальные хиты, а сейчас там одни старики, виновата совершенно не страна».

«Виновата пресловутая интернет-революция, в результате которой «ящик» перестал быть источником актуальной информации, а стал комбинатом, переупаковывающим контент из интернета для аудитории 50+», – говорится в блоге.

При этом подчеркивается, что за рубежом происходят те же самые тенденции.

Отметим, что в Сети раскритиковали проект «Голубой Ургант», в котором были спародированы традиционные новогодние передачи.