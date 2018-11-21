Под завалами в Магнитогорске найдено тело 22-го погибшего

Из-под завалов рухнувшего подъезда жилого дома в Магнитогорске извлечено тело еще одного погибшего, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Извлекли 22-го погибшего», – передает РИА «Новости» слова представителя МЧС.

31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв бытового газа, в результате обрушился один подъезд, ранее сообщалось о гибели 21 человека.