В США испугались российского неядерного оружия

Российские ракеты с неядерными боеголовками гораздо опаснее ядерного оружия, и США совершают большую ошибку, выходя из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), пишут американские СМИ.

Выход из ДРСМД может оказаться пагубным для США, так как Россия не особенно нуждается в наращивании ядерного потенциала, но разрыв соглашения позволит ей развернуть новые ракеты наземного базирования с обычными боеголовками, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Foreign Policy.

Указывается, что на момент подписания ДРСМД стороны, вероятно, не сильно задумывались о том, что соглашение также установит запрет и на ракеты с неядерными боеголовками, так как их считали второстепенными после ядерных аналогов.

Однако некоторые понимали, каким потенциалом может обладать высокоточное неядерное оружие – американское издание вспоминает слова, произнесенные в 1984 году Николаем Огарковым, который на тот момент являлся начальником Генштаба ВС СССР.

По его мнению, высокоточное ракеты с увеличенной дальностью полета могут резко повысить разрушительные возможности неядерного оружия, что в итоге сделает его близким к ядерному оружию в плане эффективности.

Прдчеркивается, что НАТО использует широкий арсенал крылатых ракет, которые попадают под ограничение ДРСМД. Лазейкой для этого стало размещение этого вооружения на военных кораблях, подводных лодках и самолетах.

Для России же единственным способом ответить на угрозу с Запада является разработка более смертоносных неядерных ракет наземного базирования – такие технологии у Москвы есть, а выход Вашингтона из договора позволит их воплотить в жизнь.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом к России и США продолжить переговоры по сохранению ДРСМД.