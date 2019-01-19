В США начали сбор средств на покупку кирпичей для демократов

В США начался сбор пожертвований для того, чтобы разослать кирпичи лидерам демократов в конгрессе Нэнси Пелоси и Чаку Шумеру, которые отказались финансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Соответствующее сообщение появилось на сайте организации Trump Make America Great Again Committee («TMAGAC»), которая занимается сбором взносов от сторонников президента США Дональда Трампа.

«Президент Трамп выступил с блестящей идеей, как добиться, чтобы у Чака и Нэнси не было другого выбора, кроме как прислушаться к американскому народу», – говорится в описании.

Целью кампании является отправка 100 тыс. кирпичей в офисы демократов «для того, чтобы доказать, что идея стены работает».

Участникам предлагают заплатить около 20 долларов за один кирпич и выбрать, кому они хотят его отправить – Пелоси или Шумеру.

Напомним, на минувшей неделе шатдаун в США побил исторический рекорд продолжительности.

Глава Белого дома объявил о «гуманитарном кризисе» в США, призвав демократов положить этому конец.