В CNN не поверили в готовность Трампа объявить режим ЧП в США

Американская телекомпания CNN утверждает, что глава Белого дома Дональд Трамп пока не планирует объявлять режим чрезвычайного положения (ЧП) в США в связи с частичной приостановкой работы федерального правительства из-за разногласий с Конгрессом.

Комментируя сообщение Трампа, который в субботу ночью написал в своем Twitter, что в 15.00 (23.00 мск), намерен сделать важное заявление, «касающееся гуманитарного кризиса» на южной границе Соединенных Штатов, телекомпания выступила с утверждением, что Трамп пока якобы не планирует объявлять режим ЧП в США, передает ТАСС.

По версии источников телекомпании, в субботу днем Трамп намерен обратиться к демократам с предложением, которое должно положить конец бюджетному кризису в США и восстановить работу американского правительства.

Телеканал считает, что глава Белого дома якобы намерен пойти на некие уступки Конгрессу, чтобы подтолкнуть демократов к продолжению переговоров, которые зашли в тупик.

При этом американский лидер не планирует отказываться от планов сооружения стены на границе с Мексикой, в связи с чем, как считают источники телеканала в Белом доме, на переговорах с демократами «вряд ли можно будет рассчитывать на прогресс». Тем не менее в Белом доме продолжают обсуждать возможность введения режима ЧП в США, сообщает телеканал.

Напомним, в прошлую субботу шатдаун в США побил исторический рекорд продолжительности. Глава Белого дома объявил о «гуманитарном кризисе» в Соединенных Штатах, призвав демократов положить этому конец.