Германия депортировала одним рейсом 62 грузина

В Грузию из Германии, из региона Саксония, чартерным рейсом выслано 62 гражданина Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Всем этим гражданам отказано в получении убежища в Германии, сообщило информационное агентство «Интерпрессньюс».

Процесс массовой депортации граждан Грузии из Германии, которая более других стран Европы жалуется на нарушение ими правил безвизового въезда в ЕС и пребывания там, был начат в феврале прошлого года, когда в основном были высланы те нарушители, которые находились в Северной Рейн-Вестфалии и Баден-Вюртемберге.

Безвизовым режимом со странами Шенгенского соглашения граждане Грузии пользуются с 28 марта 2017 года. Поездки в страны Шенгена совершили менее 10% граждан страны, численность которой составляет 3,7 млн человек.

Правительство Грузии принимает всевозможные меры, чтобы спасти безвизовое перемещение граждан, так как не только Германия, но и другие страны регулярно высказывают претензии к Грузии из-за ее граждан-нарушителей.