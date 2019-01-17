Путина в сербском храме «приняли в бригаду» и пообещали ему зарплату

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Сербию посетил Храм святого Саввы в Белграде, где прикрепил последний фрагмент мозаики Христа, сообщил журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Об этом Смирнов написал в своем Twitter.

После того, как российский лидер прикрепил последний фрагмент мозаики Христа в Храме святого Саввы в Белграде, архитектор «принял» президента России в бригаду мастеров.

«Все, Владимир Владимирович, вы в бригаде», – сказал архитектор с улыбкой.

«Когда зарплата?», – в шутку поинтересовался Путин.

«Приходите в первой половине месяца», – не растерялся архитектор.

«Нет, такие вещи мы будем делать бескорыстно», – заверил российский лидер.

Ранее сообщалось, что в ожидании приезда президента России Владимира Путина на площади возле храма Святого Саввы собрались около 125 тыс. жителей Сербии.