В ожидании Путина в Белграде собралась многотысячная толпа

Около 125 тыс. жителей Сербии собрались на площади возле храма Святого Саввы в ожидании приезда президента России Владимира Путина.

«Полиция сообщила, что уже 125 тыс. людей находятся на центральных улицах Белграда, чего не наблюдалось ни разу за последние 30 лет», – сказал президент Сербии Александр Вучич, передает «Интерфакс».

В соцсетях опубликовали видеозапись, на которой запечатлены тысячи людей, гуляющих по Белграду в ожидании российского лидера.